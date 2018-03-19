Банки в феврале почти компенсировали январский отток вкладов

Сказалась санация крупных банков, которые своевременно не признали убытки, сообщил регулятор Андрей Гордеев / Ведомости

В феврале банки заработали 107 млрд руб., следует из статистики Центробанка. Всего за первые два месяца этого года банки получили 178 млрд руб. прибыли. Это на 16% ниже заработков прошлого года (212 млрд руб.). Сказалась санация крупных банков, которые своевременно не признали убытки, сообщил регулятор: без учета их потерь прибыль по сектору в январе – феврале превысила бы 280 млрд руб.

«Сектор продолжает испытывать давление из-за досоздания санируемыми банками резервов, – говорит руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук. – Процесс затянулся уже на несколько месяцев, поскольку это не единоразовое признание потерь, а продолжающаяся работа по переоценке качества активов». Он считает, что ожидать в этом году от банков рекорда по прибыли не стоит. В прошлом году рекорда также не получилось: несмотря на радужный прогноз ЦБ – 1 трлн руб., банки за 2017 г. заработали 790 млрд руб.

За февраль активы банков сократились на 1 трлн руб., или на 1% без учета валютной переоценки, до 83 трлн руб. Причина не в кредитовании экономики (в феврале кредитование компаний без учета переоценки сократилось на 0,1%, кредитование населения, наоборот, выросло на 0,9%), а в снижении операций с ЦБ и банками-нерезидентами. За месяц банки забрали с депозитов и корсчетов в ЦБ 306 млрд руб., из банков-нерезидентов – 284 млрд руб. Еще на 313 млрд руб. сократились остатки по средствам в расчетах.

Привлеченные от ЦБ деньги банки возвращали, в феврале они сократили задолженность перед регулятором на 186 млрд руб. Кроме того, сократились средства компаний на 604 млрд руб.

Вклады населения, наоборот, в феврале росли – банкам удалось почти полностью компенсировать их сезонный отток в январе: без учета валютного курса вклады в январе снизились на 1,5%, а в феврале выросли на 1,4% (с учетом курса 2 и 1,2% соответственно). Сбербанк в феврале компенсировал более половины сезонного оттока – вкладчики увеличили вложения на 214 млрд руб., забрав месяцем ранее 380 млрд руб.

Декабрьский приток в Сбербанке – следствие роста средств на текущих счетах в последние два-три дня года за счет годовых премий, бонусов и выплаты январских авансов по зарплатам и пенсиям, говорит главный аналитик госбанка Михаил Матовников. В январе эти средства уходят, а к пиковому значению размера вкладов на конец года Сбербанк обычно возвращается в течение нескольких месяцев, продолжает он.

Часть средств в феврале могли привлечь другие игроки, активно работающие с деньгами населения, в том числе и санируемые регулятором банки, говорит Матовников, замечая, что санируемые банки все же ведут не такую агрессивную политику по привлечению средств, какую можно было от них ожидать. «В IV квартале дорогие средства ЦБ, которые они получили по механизму экстренного предоставления ликвидности, были конвертированы в дешевое финансирование под 0,51%, что и снизило их аппетиты в привлечении розничных вкладов», – говорит Матовников.

То, что сектору удалось почти полностью компенсировать оттоки, – высокий результат с учетом того, что ставки продолжают снижаться, говорит аналитик Газпромбанка Андрей Клапко. Пока статистики за февраль по отдельным банкам нет (отчитался только Сбербанк), поэтому рано говорить, за счет каких игроков сектор компенсировал оттоки, но, возможно, в феврале сохранились тренды января, когда динамику лучше рынка продемонстрировали санируемые регулятором банки, которые сфокусированы на замещение средств ЦБ в пассивах, размышляет Клапко. «Учитывая низкие ставки по вкладам и переход населения от сберегательной к потребительской модели, в феврале мы увидели довольно сильный рост», – заключает он.