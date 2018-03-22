Заемщикам вдвое сократят срок возврата денег за страховки
«Период охлаждения» при досрочном погашении займа сократится с 30 дней до двух недель
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Первоначальный вариант законопроекта предусматривал 30 и 25 календарных дней соответственно
Максим Стулов / Ведомости
При досрочном погашении потребительского кредита у заемщика будет 14 дней, в течение которых он может потребовать вернуть часть денег за страховку. Если заемщик при оформлении кредита стал участником коллективного страхования (в этом случае страхователем выступает банк), то он должен будет заявить о таком праве в течение 10 дней с момента досрочного погашения кредита. Это следует из последней опубликованной версии законопроекта Минюста о возврате заемщику части денег за страховку при досрочном погашении кредита.
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