Финансы / Страхование

Заемщикам вдвое сократят срок возврата денег за страховки

«Период охлаждения» при досрочном погашении займа сократится с 30 дней до двух недель
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При досрочном погашении потребительского кредита у заемщика будет 14 дней, в течение которых он может потребовать вернуть часть денег за страховку. Если заемщик при оформлении кредита стал участником коллективного страхования (в этом случае страхователем выступает банк), то он должен будет заявить о таком праве в течение 10 дней с момента досрочного погашения кредита. Это следует из последней опубликованной версии законопроекта Минюста о возврате заемщику части денег за страховку при досрочном погашении кредита.

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