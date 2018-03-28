Держатели облигаций девелоперской компании Дмитрия Ананьева требуют провести реструктуризацию

Два кипрских офшора через суд добиваются реструктуризации облигаций девелоперской компании Дмитрия Ананьева. С одной из них уже судится санируемый Промсвязьбанк Евгений Разумный / Ведомости

В истории с дефолтом «ПСН проперти менеджмент» Дмитрия Ананьева по двум выпускам облигаций на 10 млрд и 15 млрд руб. появились новые лица. Две кипрские компании – Atna Capital Investments Ltd и Perzenia Holding Ltd – подали в суд на ПСН ПМ. Они настаивают на том, что собрание владельцев облигаций первого выпуска, на котором обсуждалась его реструктуризация, состоялось, рассказал «Ведомостям» представитель группы ПСН. Собрание по вопросу реструктуризации проводилось 13 марта, и за нее проголосовало большинство держателей бумаг, но необходимых 75% выпуска они не набрали, а потому решение принято не было. Компания предлагала сократить срок обращения бумаг на три года, с 2019 г. постепенно гасить номинал и увеличить число купонов с 20 до 26.

На каком основании компании хотят признать решения о реструктуризации принятым, неизвестно: представитель ПСН говорит, что компания получила только уведомление о подаче иска. Не получили иски и в Промсвязьбанке (заявлен третьей стороной), и в Ligal Capital Investor Services (выбрана представителем владельцев облигаций ПСН ПМ, заявлена соответчиком).

Кому в действительности принадлежат кипрские компании, не известно, однако одна из них судится с Промсвязьбанком, который настаивает, что Atna Capital Investments участвовала в продаже ценных бумаг накануне введения в банк временной администрации.

Как заявляет Промсвязьбанк, Atna Capital Investments вместе с другими компаниями переводила деньги, полученные Promsvyaz Capital B.V. от продажи ценных бумаг самому же банку накануне введения временной администрации. Связаны ли Atna Capital Investments Ltd и Perzenia Holding Ltd с Дмитрием Ананьевым, представитель ПСН не знает, представитель Промсвязьбанка на этот вопрос не ответил. Согласно кипрскому реестру владельцем Atna Capital является траст Ionics Secretaries Limited, Perzenia Holding – два гражданина Кипра. Из-за отсутствия решения по реструктуризации ПСН ПМ объявила дефолт по выпуску облигаций на 10 млрд руб., говорит представитель ПСН. Компания не выплатила 648 млн руб. по третьему купону и не исполнила оферту на 3,3 млрд руб. Также был допущен дефолт и по выпуску облигаций на 15 млрд руб. (в обращении находятся бумаги на 6 млрд руб.) – ПСН ПМ не выплатила первый купон на 391 млн руб. Компания объявила о технических дефолтах по двум выпускам из-за отсутствия средств, объяснил представитель ПСН.

В России практически отсутствует положительная практика оспаривания решений общих собраний владельцев облигаций, говорит юрист Saveliev, Batanov and Partners Сергей Коновалов. Реструктуризации проводятся очень тщательно, зачастую с привлечением сторонних юридических консультантов, объясняет он: «Но даже при наличии каких-либо нарушений миноритарные облигационеры до последнего времени не отличались активностью в судах».