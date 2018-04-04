Банкам и страховщикам придется раскрыть риски инвестиционного страхования жизни
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ЦБ предлагает обязать банки и страховые компании информировать клиентов о размере выкупной суммы, которую страховщик будет готов заплатить, если клиент досрочно расторгнет договор ИСЖ, – такие поправки в законодательство регулятор уже подготовил, сообщил «Ведомостям» его представитель. Когда законопроект может быть внесен в Госдуму, он не уточнил, представитель Минфина сказал, что документ в министерство пока не поступал.
Сейчас страховщики при досрочном расторжении договора ИСЖ платят примерно 30% от вложений клиента, говорит заместитель директора группы рейтингов АКРА Евгений Шарапов. Некоторые страховщики информируют об этом клиентов заранее, но законодательно такая обязанность не определена. Теперь же, если поправки ЦБ будут приняты, они должны будут уведомлять об этом в бумажном виде, указывает представитель регулятора. Расчет выкупной суммы также должен быть опубликован на сайте компании, следует из его слов.
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