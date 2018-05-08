«Онэксим» Прохорова обжаловал отказ в иске к «Открытие холдингу» на 1,4 млрд рублей

Андрей Гордеев / Ведомости

Onexim Holdings Limited Михаила Прохорова продолжит судиться с «Открытие холдингом». Компания обжаловала решение Арбитражного суда Москвы, который отклонил ее иск к холдингу на 1,4 млрд руб. Новое заседание Девятого арбитражного апелляционного суда назначено на 3 июля, следует из картотеки арбитражных дел.

Onexim Holdings Limited – владелец одного из выпуска облигаций «Открытие холдинга»: 1 сентября 2017 г. компания приобрела бумаги серии БО-04 на Московской бирже. Это произошло уже после того, как холдинг лишился своего главного актива – банка «ФК Открытие», его 29 августа ЦБ забрал на санацию в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Банк также оказался крупным держателем этого выпуска.

После того как ЦБ объявил о санации банка, «Открытие холдинг» уведомил держателей своих бумаг, что намерен провести реструктуризацию бондов. В ответ «Онэксим» потребовал разорвать договор займа, выплатить проценты по купону и полную стоимость облигаций, говорил в суде представитель холдинга. Всего компания Прохорова требует взыскать с холдинга 1,4 млрд руб. – такова сумма номинальной стоимости 1,3 млн облигаций серии БО-04, накопленного купонного дохода по ним и расходов на оплату госпошлины, объяснял ранее представитель «Открытие холдинга».

В прошлом году «Открытие холдинг» реструктурировал 15 выпусков рублевых облигаций на 249 млрд руб.: компания сократила число купонов и перенесла оферту, заплатив за это отступные в размере 1 коп. на бумагу.

«Ведомости» ожидают комментария представителя «Открытие холдинга» и «Онэксима».