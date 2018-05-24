У россиян осталась всего неделя, чтобы отчитаться о зарубежных счетах

Статья опубликована в № 4573 от 24.05.2018 под заголовком: Россия будет знать все

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Ни о каком другом зарубежном имуществе, кроме учтенного на банковских счетах, обычные граждане России независимо от резидентства информировать ФНС сейчас не обязаны VALERY HACHE / AFP

С 2015 г. российские граждане – владельцы счетов и вкладов, открытых в банках за пределами России, ежегодно должны отчитываться перед Федеральной налоговой службой (ФНС) о движении денег по этим счетам. Этого требует закон о валютном регулировании и валютном контроле. Крайний срок сдачи сведений за 2017 г. – 1 июня.

Но в этом году число тех, кто обязан раскрыть данные перед налоговиками, сократилось. Не потому, что граждане стали массово отказываться от зарубежных вкладов, а потому, что в законодательстве появились изменения. С 1 января отчитываться о движении денег по зарубежным счетам должны лишь граждане России, находившиеся за границей менее 183 дней за календарный год. Ранее это предписывалось сделать всем тем, кто хотя бы на один день заезжал в Россию.

С января те, кто более полугода проводит за пределами России, освобождены от отчетов перед ФНС, напоминает руководитель налоговой практики юридической компании «Дювернуа лигал» Максим Симонов. По его словам, теперь таким гражданам разрешено также не уведомлять налоговую об открытии и закрытии личных счетов в зарубежных банках (остальные должны это делать в течение месяца. – «Ведомости») и даже не соблюдать жестких валютных ограничений на операции по ним.

Согласно валютному законодательству резидентам России разрешен ограниченный перечень операций по личным зарубежным счетам, остальные считаются незаконными.

Послабления будут распространяться также на тех граждан, кто в 2017 г. провел в России менее 183 дней, предупреждает Симонов.

Правда, 1 января ФНС получила право запрашивать у граждан документы, подтверждающие время пребывания за рубежом. Но предоставлять их без запроса люди не обязаны.

Не только деньги

Среди инвесторов бытует мнение, что требование отчитаться о движении средств не касается зарубежных брокерских счетов, констатируют юристы и управляющие зарубежными активами. Однако это не всегда так, продолжают они: счет для учета ценных бумаг (например, кастоди-счет) может быть открыт в иностранном банке. «Этот же банк открывает текущие банковские счета (кэш-счета), куда поступает доход от ценных бумаг: дивиденды, проценты, доход от продажи, – объясняет руководитель налоговой практики UFG Wealth Management Юрий Куликов. – В понимании иностранного банка, кастоди-счет и кэш-счета – это единый счет. В таком случае надо отчитываться о движении по кэш-счетам, связанным с операциями на кастоди-счете».

Закон о валютном регулировании распространяется на все зарубежные банковские счета или вклады граждан, где учитываются их денежные средства или иные финансовые активы, ответила пресс-служба ФНС на запрос «Ведомостей». К ним ФНС относит и счета, на которых учитываются ценные бумаги. Поэтому, разъясняет ФНС, физические лица – резиденты обязаны представлять отчеты о движении средств по всем своим зарубежным счетам и вкладам.

ФНС также указывает на возможность в отчете о движении денежных средств отражать стоимостное выражение ценных бумаг на начало и конец отчетного периода, а также ценных бумаг, зачисленных и списанных за отчетный период.

Но юристы считают, что требовать этого от владельцев зарубежных счетов ФНС по закону не может.