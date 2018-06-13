Микаил Шишханов оказался владельцем агрохолдинга на Урале

Статья опубликована в № 4586 от 13.06.2018 под заголовком: Ферма для Микаила Шишханова

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Агрохолдинг «Здоровая ферма» – один из крупнейших производителей птицы «Здоровая ферма»

На новые активы бывшего совладельца Бинбанка Микаила Шишханова первым обратило внимание издание «Открытые медиа». Информацию подтверждают и данные ЕГРЮЛа: c 8 июня 2018 г. человек по имени Микаил Османович Шишханов – единственный владелец компаний агрохолдинга «Здоровая ферма», среди них – «Уралбройлер», Уральская мясная компания, ГК «Здоровая ферма», ТД «Здоровая ферма», «Деликатесы от здоровой фермы» и др. Шишханов уточнил «Ведомостям»: бизнес по производству птицы достался ему вместе с покупкой «МДМ банка». «Я заключил опцион на «Уралбройлер» и сейчас его реализовал, занимаюсь стратегическим управлением этим активом», – добавил он.

«Здоровая ферма» – один из крупнейших производителей птицы, говорит гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева. В рейтинге Росптицесоюза за 2017 г. компания занимала 12-е место. Тогда «Здоровая ферма», по ее данным, выпустила 97 000 т куриного мяса, 16 000 т свинины, 7500 т продукции глубокой переработки и 610 млн яиц.