Страховщики добиваются доступа к пенсионным накоплениям россиян

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Страховщики вступили в борьбу за будущих пенсионеров Евгений Разумный / Ведомости

Система индивидуального пенсионного капитала (ИПК) готовится в ЦБ и Минфине, и страховщики предлагают позволить им работать с накоплениями россиян на тех же условиях, что и негосударственные пенсионные фонды (НПФ), – письмо об этом Всероссийский союз страховщиков (ВСС) написал министру финансов Антону Силуанову. «Ведомости» ознакомились с документом, представитель союза подтвердил, что ВСС такое письмо направил. Минфин получил письмо ВСС, вопрос прорабатывается, сказал его представитель.

ВСС пишет, что страховщики жизни готовы вступить в систему гарантирования накоплений ИПК в те же сроки, что и НПФ, и работать на аналогичных условиях. Они уверены, что будут здоровыми конкурентами НПФ: страховщики жизни, как правило, входят в крупные финансовые холдинги, у них большая общая сеть дистрибуции, они находятся под контролем спецдепозитариев и проч. Участие в пенсионных системах различных финансовых институтов – мировая практика, сообщает ВСС.