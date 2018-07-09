Страховщики добиваются доступа к пенсионным накоплениям россиян
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Система индивидуального пенсионного капитала (ИПК) готовится в ЦБ и Минфине, и страховщики предлагают позволить им работать с накоплениями россиян на тех же условиях, что и негосударственные пенсионные фонды (НПФ), – письмо об этом Всероссийский союз страховщиков (ВСС) написал министру финансов Антону Силуанову. «Ведомости» ознакомились с документом, представитель союза подтвердил, что ВСС такое письмо направил. Минфин получил письмо ВСС, вопрос прорабатывается, сказал его представитель.
ВСС пишет, что страховщики жизни готовы вступить в систему гарантирования накоплений ИПК в те же сроки, что и НПФ, и работать на аналогичных условиях. Они уверены, что будут здоровыми конкурентами НПФ: страховщики жизни, как правило, входят в крупные финансовые холдинги, у них большая общая сеть дистрибуции, они находятся под контролем спецдепозитариев и проч. Участие в пенсионных системах различных финансовых институтов – мировая практика, сообщает ВСС.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}