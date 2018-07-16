Клиенты Сбербанка столкнулись с трудностями при работе с интернет-банком

Максим Стулов / Ведомости

В Сбербанке по техническим причинам наблюдаются трудности при входе в систему «Сбербанк онлайн», сообщили «Ведомостям» в колл-центре кредитной организации. Там отметили, что специалисты банка «работают над выяснением данных причин», как скоро сервис заработает в полноценном режиме – сообщить затруднились.

Представитель Сбербанка подтвердил «Ведомостям», что по техническим причинам у части клиентов могли быть кратковременные трудности при входе в мобильное приложение и интернет-версию «Сбербанк онлайн». Он заявил, что сейчас «все системы банка работают в штатном режиме». Однако корреспондент «Ведомостей» по состоянию на 14.15 мск по-прежнему не мог воспользоваться мобильным приложением сервиса «Сбербанк онлайн».

На прошлой неделе 10 июля сбой в мобильном приложении произошел у ВТБ. Клиенты банка либо не могли зайти в личным кабинет, либо задерживалась обработка операций. Через несколько часов ВТБ сообщил, что восстановил работу систем. Ограничения в работе мобильного приложения и интернет-банков произошли из-за проблем на стороне партнера, сказал его представитель.