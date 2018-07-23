«Сургутнефтегаз» пытается продать своего страховщика

Его бизнес сокращается, и найти покупателя не удается уже несколько лет

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Последние годы сборы страхового общества «Сургутнефтегаз» и чистая прибыль сокращаются Сергей Портер / Ведомости

«Сургутнефтегаз» пытается продать дочернее страховое общество «Сургутнефтегаз», рассказали «Ведомостям» три человека, знающие об этом от сотрудников страховщика. Продать страховую компанию «Сургутнефтегаз» пытался еще примерно 1,5 года назад, говорит один из собеседников. Тогда переговоры велись с несколькими разными интересантами, добавляет он. В их числе был «Согаз», с которым велись переговоры еще до смены руководства (в марте 2016 г. Антон Устинов сменил на посту предправления Сергея Иванова), знает бывший сотрудник «Согаза». До детальных обсуждений сделки дело не дошло, говорит другой бывший сотрудник «Согаза».

С первого раза продать СО «Сургутнефтегаз» не удалось: стоимость компании была завышена, ее акционер «не очень адекватно оценивал стоимость», объясняет один из собеседников «Ведомостей».