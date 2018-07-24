«Траст» отсудил у бывших собственников 8 млрд рублей

Сначала «Траст» требовал также взыскать заложенные 16 объектов недвижимости, суд выделил это требование в отдельное производство Денис Абрамов / Ведомости

Банк «Траст» взыскал около $108 млн и 962 млн руб. с компании своих бывших собственников Ильи Юрова, Сергея Беляева и Николая Фетисова. Решение против кипрской Retail Chain Properties вынес Арбитражный суд города Москвы, передал с заседания корреспондент «РИА Новости».

«Траст» требовал погасить задолженность по двум кредитным договорам, заключенным в 2010 г. с Retail Chain Properties (RCP), владеющей крупными торговыми площадями в Москве. В частности, она сдает имущество в аренду торговой сети Billa, пишет «РИА Новости». Банк просил взыскать 9,2 млрд руб., в итоге ему присудили только 7,8 млрд.

Сначала «Траст» требовал также взыскать заложенные 16 объектов недвижимости, суд во вторник выделил это требование в отдельное производство, пишет «РИА Новости». «Траст» рассчитывает получить с должника всю сумму долга за счет заложенного недвижимого имущества, говорит представитель банка. Он добавил, что банк удовлетворен нынешним решением.

«Траст» подавал и другие иски к Retail Chain Properties, требуя отменить льготные условия по кредитам, и суд также стал на его сторону. Незадолго до санации «Траст» изменил условия по кредитам, выданным компаниям своих собственников: помимо Retail Chain условия были улучшены и для кипрской Willow River.

Retail Chain в 2010 г. получила кредит на $81 млн до 2014 г. по ставке 5,5%, а Willow River - на $31 млн на тех же условиях, следует из картотеки арбитражных дел. В декабре 2013 г. срок кредитов был продлен до 2019 г., а из договоров были исключены пункты о праве банка в одностороннем порядке изменять процентную ставку. В марте 2014 г. кредиты были конвертированы в рубли, задолженность Retail Chain была установлена в размере 2,9 млрд руб., Willow River – 1,1 млрд, ставка обоих – 7% годовых. А за несколько дней до санации банк продлил Retail Chain срок кредита до 2027 г., Willow River – до 2028 г.

Такая же история произошла и с рублевыми кредитами этих компаний, взятыми в «Трасте» в 2010 г. под 13,5% годовых с погашением до 2014 г.: Retail Chain – на 520 млн руб., а Willow River – на 200 млн. В 2013 г. банк потерял право менять ставку и требовать досрочного погашения кредитов, а перед санацией «Траста» они были продлены до 2026 и 2027 гг.

Юров написал, что «не сомневается», что директор RCP обжалует решение суда. В отношении Willow River «Траст» уже получил решение суда о взыскании денег, идет исполнительное производство, рассказал представитель банка.

Россия и Кипр заключили соглашение о правовой помощи по гражданским и уголовным делам еще во времена СССР (в 1984 г.), говорит управляющий партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Рустам Курмаев. По этому соглашению российские решения на территории Кипра признаются в упрощенном порядке. Суд по месту нахождения должника проверит российское решение и приведет его в исполнение, рассказывает Курмаев. По его опыту, такая процедура занимает около полугода. А реально ли получить деньги, будет, очевидно, зависеть от активов должника, заключил он.

На практике с взысканием за рубежом могут возникнуть сложности, поскольку механизм исполнения российских решений в других государствах довольно громоздок, документы направляются через Минюст, должны быть переведены, и опыт такой работы у судей небольшой, предупреждает партнер юридической фирмы «Вестсайд» Сергей Водолагин.

После вступления решения суда в силу «Траст» может попытаться взыскать и российские активы Retail Chain Properties, если они принадлежит компании напрямую, говорит советник фирмы BGP Litigation Илья Сорокин. «Траст» может наложить арест на банковские счета ответчика, его недвижимое имущество и даже арендные платежи, приводит он пример. В последнем случае арендаторы будут перечислять деньги не Retail Chain Properties как арендодателю, а судебным приставам.