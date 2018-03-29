Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4536 от 29.03.2018 под заголовком: Илья Юров погнался за перебежчиком в Лондон

Бывший собственник «Траста» Илья Юров подал иск в Лондоне к своему управляющему

Тот за плату передавал информацию об активах Юрова бывшему санатору банка «Открытие холдингу»
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Экс-совладелец банка «Траст» Илья Юров в Высоком суде Лондона подал иск к бывшему управляющему его активами Бенедикту Уорсли, «Трасту», «Открытие холдингу» и его бывшему члену правления Дмитрию Попкову («Ведомости» ознакомились с иском, Юров подтвердил его подлинность).

Начиная примерно с 2011 г. Уорсли управлял компаниями бенефициаров «Траста», и уже в 2012 г. Юров назначил его управляющим своим личным состоянием. В иске говорится, что Уорсли получал вознаграждение в размере 5% прибыли от инвестиций. В декабре 2014 г. Центробанк решил санировать «Траст», финансовым оздоровлением банка занялся «Открытие холдинг». На бывших собственников «Траста» – Юрова и его партнеров Сергея Беляева и Николая Фетисова – завели уголовные дела по статье «Присвоение или растрата с использованием служебного положения в особо крупном размере».

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