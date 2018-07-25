Банки попросили отказаться от кратного повышения штрафов ЦБ

По статистике ЦБ, в первом полугодии 2017 г. объем сомнительных операций по выводу денег за границу и обналичиванию средств более чем в 4000 раз превысил размер штрафов, взысканных с банков Евгений Разумный / Ведомости

Банки раскритиковали законопроект, в несколько раз повышающий штрафы, которые может взыскивать с них ЦБ за нарушения. Об этом говорится в письмах, которые Ассоциация российских банков (АРБ) направила председателю Госдумы Вячеславу Володину и президенту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александру Шохину.

«Банки – члены АРБ, принявшие участие в рассмотрении законопроекта, высказали категорическое несогласие с изменениями», – говорится в письмах.

Законопроект о повышении штрафов для банков правительство внесло в Госдуму в июне. Сейчас размер штрафа может достигать 1% от уставного капитала. В результате максимальный штраф для небанковских кредитных организаций составляет 900 000 руб., для банков – 10 млн руб., говорится в пояснительной записке к проекту.

Правительство предлагает привязать величину штрафа не к уставному, а к собственному капиталу банка.

Собственный капитал банка значительно превосходит уставный, что отразится и на размере выплат. Так, штрафы банка, на 1 марта занимавшего 5-е место по капиталу, составят до 357 млн руб., для банка на 30-м месте – до 36,5 млн, для банка на 100-м – до 6,8 млн руб., подсчитали в АРБ.

Риск получить большой штраф затрудняет банкам финансовое планирование, указано в письме АРБ. Кроме того, чрезвычайно высокие расходы банков, связанные с уплатой штрафов, могут отразиться на их клиентах, предупреждает ассоциация. «Штрафы могут достичь неподъемных для банков размеров. В итоге эти расходы отразятся на стоимости банковских продуктов и лягут на плечи клиентов», – утверждает президент АРБ Гарегин Тосунян.

Повышение штрафов чувствительно для банков: 1% собственного капитала – это серьезная цифра, если говорить о наиболее крупных банках, считает предправления Росевробанка Илья Бродский. «Однако это справедливая мера: штрафы нужно повышать. Тем более что ЦБ не будет применять такие санкции без оглядки на нормативы конкретного банка», – добавляет он.

Поправки правительства направлены в первую очередь на борьбу с сомнительными банковскими операциями, следует из законопроекта. Действующие сегодня штрафы не позволяют ограничить такие операции, указано там: «Издержки, которые несут недобросовестные кредитные организации по оплате штрафов, не перекрывают получаемой такими кредитными организациями выгоды от проведения их клиентами сомнительных операций».

По статистике ЦБ, в первом полугодии 2017 г. объем сомнительных операций по выводу денег за границу и обналичиванию средств более чем в 4000 раз превысил размер штрафов, взысканных с банков.

Проблема сомнительных операций требует развития механизмов банковского регулирования и надзора, а не увеличения штрафов, говорится в письме АРБ.

Нужно разрабатывать предупредительные меры отдельно под каждый вид правонарушения, полагает Тосунян. Наиболее эффективной мерой наказания являются не штрафы, а ограничение операционной деятельности и отзыв лицензии, подчеркивает Бродский.

Европейские и американские регуляторы пытаются решать проблему сомнительных операций еще на этапе профилактики, но для этого требуется сотрудничество банка. Далеко не все банки одинаково открыты к этому, рассказывает партнер Bain & Company Егор Григоренко. Поэтому в Европе и США также распространена практика штрафных санкций.

«В случае с крупными игроками регулятор может еще более существенно влиять на банки через калибровку уровня достаточности капитала, если обнаружит какие-то дополнительные риски», – говорит Григоренко. По его словам, для системно значимых американских и европейских банков в отдельных случаях размер таких санкций может достигать и нескольких сотен миллионов долларов в зависимости от конкретного нарушения. «Естественно, резервирование такой суммы не может не отразиться на работоспособности банка», – отмечает он.

Любое увеличение штрафа, безусловно, повышает банковские риски, говорит предправления СДМ-банка Максим Солнцев. С другой стороны, рассуждает он, в Европе и США банки уже платят повышенные штрафы. ЦБ следует мировым тенденциям и это нужный инструмент, заключил Солнцев.

Проект только поступил в комитет Госдумы по финрынку и пока не рассматривался, говорит его председатель Анатолий Аксаков. Возможно, продолжает он, лучше выработать более гибкую систему наказаний, которая учитывала бы виды банковских правонарушений и их количество.

Представители ЦБ и РСПП не смогли оперативно дать комментарий.