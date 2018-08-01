Финансы / Банки

Банк «Санкт-Петербург» повышает цену своих акций

Он объявил обратный выкуп на $10 млн, котировки уже начали расти
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В четверг, 2 августа, совет директоров банка «Санкт-Петербург» рассмотрит вопрос о выкупе акций банка, говорится в повестке заседания. «В ходе дня инвестора в апреле мы сказали рынку о неудовлетворенности рыночной ценой акций и возможном обратном выкупе. Мы планируем, что банк потратит на приобретение акций около $10 млн», – передал через пресс-службу зампред правления Константин Баландин.

На этих новостях цена акций банка «Санкт-Петербург» на Московской бирже начала стремительно расти: с 50,05 руб. в 14.10 мск спустя час она поднялась до 52,45 руб., рост по отношению к открытию составил 5,85%. Индекс Мосбиржи к этому моменту терял 0,3%. Капитализация банка – 26 млрд руб., в обращении находится 499,5 млн его обыкновенных акций.

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