Банк «Санкт-Петербург» может выкупить на бирже часть своих акций Евгений Егоров / Ведомости

Банк «Санкт-Петербург» обсуждает проведение buy-back (обратный выкуп акций), сообщил его зампред правления Константин Баландин. Банк намерен «бороться» с инвесторами и рынком, чтобы повысить стоимость акций – сейчас они недооценены, заявил он во время выступления на Дне инвестора.

«Способы борьбы у нас есть, есть, конечно, и дивидендная политика. Честно говоря, при существующих ценах на акции мы обсуждаем buy-back. Наверное, это лучший вообще сценарий послать сигналы вам, рынку, кому угодно о том, что мы считаем, что акции недооценены и что мы с этой оценкой не согласны», – цитирует «Интерфакс» Баландина. Решение о buy-back будет принято «в ближайшие недели», сказал он, напомнив, что в обращении находится порядка 35% акций банка.

При росте цены будет увеличиваться и ликвидность акций, объяснил зампред правления банка: «Мероприятия по дополнительной продаже акций ликвидность не повысят. <...> Сейчас это намного более эффективный путь к повышению ликвидности, нежели выпуск каких-то новых акций в обращение». Он напомнил, что в 2015 г. банк выкупил порядка 3% акций на 600 млн руб.: «Наверное, в этот раз, если мы будем делать что-то похожее, оно будет чуть больше по масштабам. Хотя не знаю».

Акции банка, которые и так дорожали с начала дня, после заявления Баландина прибавили темпы роста: котировки подскочили с 49,3 до 52,5 руб., а к 16.20 мск котировки достигли отметки в 52,45 руб. (+4,8% к цене закрытия среды).

Баландин также пообещал, что банк будет искать новых инвесторов и работать над повышением рентабельности капитала. По его словам, многие инвесторы понимают, что банк «Санкт-Петербург» недооценен и готовы инвестировать в него. «Наша задача - их [инвесторов] найти. Я вам обещаю, что мы их найдем», – заверил Баландин.

Впервые банк разместил свои бумаги осенью 2007 г., но тогда акции продавались по цене 111 руб. В 2013 г. банк размещал акции уже по 41 руб., тогда практически весь выпуск на 2,6 млрд руб. был выкуплен акционерами. В третий раз «Санкт-Петербург» пошел на биржу в 2017 г.: он размещал бумаги по 53 руб. за штуку и привлек 3,18 млрд руб.

На 31 января 2018 г. основными акционерами банка являются его топ-менеджеры: они контролируют 50,48% обыкновенных акций, из которых 24,95% принадлежит предправления банка Александру Савельеву. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) контролирует 4,83% банка, группа East Capital – 5,97%, UBS – 2,67%. Также в составе акционеров есть Норвежский центральный банк (Norges Bank, 1,98%), State Street Bank and Trust Company (1,26%), сын бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова Сергей (8,53%), супруг председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко Владимир (2,33%).

В последнее время бумаги банка потеряли в цене, в том числе и из-за той волатильности, которую мы наблюдаем после введения санкций США, говорит замдиректора группы банковских рейтингов АКРА Михаил Полухин. «В этих условиях решение провести выкуп своих акций выглядит логичным: buy-back – демонстрация уверенности банка в самом себе, что повысит доверие инвесторов», – объясняет он.

Если выкупленные по buy-back акции будут погашены, то доходность на капитал может вырасти – прибыль будет распределяться на меньшее число акций, оставшимся акционерам будет доставаться большая доля дивидендов, указывает аналитик «Эксперта РА» Станислав Волков. Наверное, такая схема может быть интересна существующим акционерам, рассуждает он: «Вопрос лишь в том, чтобы у банка была достаточная прибыль для направления ее на дивиденды».