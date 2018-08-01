Депутаты предложили заемщикам возвращать товар без процентов
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Человек, купивший товар в кредит и вернувший его в магазин, должен иметь право отказаться от кредита на покупку товара без потерь – уплаты штрафов и процентов. Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты от «Справедливой России» Дмитрий Ионин и Федот Тумусов. На возврат кредита они предлагают дать 14 дней – по аналогии со сроком, в течение которого можно вернуть товар.
«Часто возникают вопросы, – пишут депутаты в пояснительной записке, – что такие кредитные договоры содержат условия, ущемляющие права потребителей, в том числе, например, в виде штрафа в размере 1% от <...> суммы кредита в случае отказа от получения кредита». Такие договоры также могут содержать иные условия, «позволяющие лишать заемщика денежных сумм, во много раз превышающих сумму займа», указывают эсеры.
Опрошенные «Ведомостями» банки заявили, что штрафы за досрочное погашение POS-кредитов (выдаются в точках продаж) не берут. Это сообщили представители крупнейших игроков на рынке POS-кредитования: «Хоум кредита», ОТП-банка, «Почта банка», «Ренессанс кредита» и «Русского стандарта». Штрафы или комиссии за досрочный возврат кредитов банк не берет, так как это не предусмотрено законом, объясняет зампред правления ОТП-банка Александр Васильев.
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