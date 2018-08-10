Михаил Прохоров потратил на поддержку страховщика «Согласие» 28 млрд рублей
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Страховая компания «Согласие» в 2017 г. получила от акционера очередную финансовую помощь в размере 5,09 млрд руб., следует из ее консолидированной отчетности. Поддержка состоялась в виде вклада от участников компании в ее имущество для увеличения капитала, подтвердила «Ведомостям» первый заместитель гендиректора «Согласия» Юлия Шумилова. Фактическим владельцем страховщика является Михаил Прохоров, отмечается в отчете.
Прохорову не первый год приходится оказывать финансовую поддержку своему страховщику. За пять лет в компанию было вложено порядка 17 млрд руб., а еще 5,1 млрд руб. – в 2017 г. для увеличения собственных средств, продолжает Шумилова. «Итого получается 22,1 млрд руб.», – говорит она, отмечая, что вложения прошлого года «носили характер инвестиций в бизнес».
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