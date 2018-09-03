Финансы / Банки

Бывший владелец «ФК Открытие» требует от него 21 млн рублей

Банк заблокировал накопления Вадима Беляева
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Совладелец «Открытие холдинга» Вадим Беляев требует от санируемого «ФК Открытие» вернуть деньги, заблокированные на его личном счете, сообщил Bloomberg. Иск Беляева В.С. к «ФК Открытие» зарегистрировал Замоскворецкий районный суд в марте 2018 г. Исковые претензии, а также сумма иска в карточке дела не указаны.

ЦБ в августе 2017 г. забрал принадлежавший холдингу банк на санацию и заморозил 21 млн руб. накоплений бывшего владельца «ФК Открытие», рассказали агентству два источника. Вадим Беляев через суд пытается вернуть эти средства, накопленные проценты, а также 1 млн руб. в качестве моральной компенсации, указывает Bloomberg.

«ФК Открытие» предъявил встречный иск на 5,8 млн руб., рассказал «Ведомостям» человек, знакомый с ходом судебного разбирательства: такова сумма долга Вадима Беляева по кредитной линии плюс пени. Эти деньги банк списал с его лицевого счета, а оставшиеся на счете 15,5 млн руб. выдавать не стал, указал он.

Представители «Открытие холдинга», «ФК Открытие» и ЦБ отказались от комментариев. С Беляевым связаться не удалось.

Следующее заседание по делу назначено на среду, 5 сентября. После санации «ФК Открытие» ЦБ списал не только капитал и субординированные долги банка, но и все обязательства перед его топ-менеджерами. Такое право он получил благодаря поправке в закон о банкротстве, при этом регулятор может списывать требования, оформленные до ее вступления. На прошлой неделе «ФК Открытие» подал иски к девяти бывшим топ-менеджерам с требованием вернуть выплаченные незадолго до санации бонусы. Сколько всего получили ответчики, не раскрывалось. Однако согласно материалам дела, один из них – Сергей Бабкин – получил 30 млн руб.

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