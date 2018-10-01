Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4665 от 02.10.2018 под заголовком: «Открытие» вернуло бренд

«ФК Открытие» выкупает свой бренд за 5 млрд рублей

Деньги пойдут на погашение долга «Открытие холдинга» перед банком
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

«ФК Открытие» больше года работал под брендом, который ему не принадлежал: в августе 2017 г. ЦБ забрал банк на санацию, а права на товарные знаки остались у его бывшего владельца – «Открытие холдинга». В конце сентября банк и холдинг подписали договор, по которому права на бренд переходят к «ФК Открытие», сообщили «Ведомостям» представители обеих сторон.

Банк заплатит за бренд около 5 млрд руб., указал представитель холдинга. «ФК Открытие» сумму не комментирует – сделка еще не закрыта. «Документы о смене собственника [товарных знаков] направлены в Роспатент», – добавил представитель банка. Деньги от сделки пойдут на погашение долга холдинга перед банком, добавил он и подтвердил представитель холдинга.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике