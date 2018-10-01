Статья опубликована в № 4665 от 02.10.2018 под заголовком: «Открытие» вернуло бренд
«ФК Открытие» выкупает свой бренд за 5 млрд рублей
Деньги пойдут на погашение долга «Открытие холдинга» перед банком
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«Открытие холдинг» передал и геолого-разведочную компанию «Геотек»
Ярослав Чингаев для Ведомостей
«ФК Открытие» больше года работал под брендом, который ему не принадлежал: в августе 2017 г. ЦБ забрал банк на санацию, а права на товарные знаки остались у его бывшего владельца – «Открытие холдинга». В конце сентября банк и холдинг подписали договор, по которому права на бренд переходят к «ФК Открытие», сообщили «Ведомостям» представители обеих сторон.
Банк заплатит за бренд около 5 млрд руб., указал представитель холдинга. «ФК Открытие» сумму не комментирует – сделка еще не закрыта. «Документы о смене собственника [товарных знаков] направлены в Роспатент», – добавил представитель банка. Деньги от сделки пойдут на погашение долга холдинга перед банком, добавил он и подтвердил представитель холдинга.
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