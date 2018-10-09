Сбербанк поднял зарплаты сотрудникам на 5%
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Сбербанк с 1 октября проиндексировал заработные платы своим сотрудникам примерно на 5%, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к госбанку. Это плановый пересмотр заработных плат, в бюджете расходы на это уже были предусмотрены, сообщил «Ведомостям» представитель Сбербанка, указав, что в «зависимости от рыночной ситуации» в отдельных регионах средний процент повышения может отличаться.
О планируемом повышении окладов в декабре прошлого года говорил президент Сбербанка Герман Греф, тогда он обещал, что госбанк увеличит фонд оплаты труда на 5%, средства пойдут на индексацию заработных плат более чем 90% сотрудников. В августе этого года планы подтверждал зампред правления Сбербанка Александр Морозов: оклады вырастут «в районе инфляции или чуть ниже».
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