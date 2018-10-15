Сбербанк останется в «Базэл аэро»

Статья опубликована в № 4674 от 15.10.2018 под заголовком: Сбербанк вылетать не собирается

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«Базэл аэро» владеет аэропортами Сочи, Краснодара и Анапы «Базэл аэро»

Сбербанк больше не продает свои 20% минус 1 акция в холдинге «Базэл аэро» – этот актив больше не на рынке, рассказал «Ведомостям» топ-менеджер крупного аэропорта. Информацию подтвердил человек, близкий к «Базовому элементу» Олега Дерипаски. Этому холдингу принадлежат 50% плюс 1 акция «Базэл аэро», 30% – у сингапурской Changi (владеет и управляет аэропортом Сингапура).

«Базэл аэро» владеет аэропортами Сочи, Краснодара и Анапы; прежде в него входил еще аэропорт Геленджика, но в этом году ВТБ и бывший президент «Олимпстроя» Теймураз Боллоев выкупили его у «Базэл аэро».