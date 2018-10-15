Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4674 от 15.10.2018 под заголовком: Сбербанк вылетать не собирается

Сбербанк останется в «Базэл аэро»

Дело не в санкциях – просто актив хороший
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Сбербанк больше не продает свои 20% минус 1 акция в холдинге «Базэл аэро» – этот актив больше не на рынке, рассказал «Ведомостям» топ-менеджер крупного аэропорта. Информацию подтвердил человек, близкий к «Базовому элементу» Олега Дерипаски. Этому холдингу принадлежат 50% плюс 1 акция «Базэл аэро», 30% – у сингапурской Changi (владеет и управляет аэропортом Сингапура).

«Базэл аэро» владеет аэропортами Сочи, Краснодара и Анапы; прежде в него входил еще аэропорт Геленджика, но в этом году ВТБ и бывший президент «Олимпстроя» Теймураз Боллоев выкупили его у «Базэл аэро».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике