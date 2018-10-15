Рубль начал неделю с укрепления

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Рубль отставал от валют других развивающихся стран, торгуясь в достаточно узком диапазоне 66,3–66,9 руб./$ Астахова / Ведомости

Утром в понедельник, 15 октября, рубль укреплялся: к доллару на 13.55 мск – на 49 коп. до 65,6 руб. за доллар, к евро – на 30 коп. до 76,12 руб.

Для рубля сложилась достаточно противоречивая ситуация, считает главный аналитик «БКС премьера» Антон Покатович. С одной стороны, на прошлой неделе доллар подешевел к основным валютам развитых стран и к большинству валют развивающихся после того, как упали фондовые индексы и доходности казначейских облигаций США (10-летних US Treasuries – ниже 3,15% годовых). Президент США Дональд Трамп обвинил Федеральную резервную систему (ФРС) в излишне жесткой политике, сказав, что регулятор «сошел с ума». С начала года ФРС поднимала ключевую ставку три раза до 2,25% и, по ожиданиям аналитиков, продолжит поднимать. Вслед за американским рынком вниз пошли и азиатские, и российский. Например, индекс Московской биржи на открытие в четверг был на 2,5% меньше, чем на открытие среды, и к 14.00 мск достиг 2352 пунктов, минимального значения с 17 сентября.