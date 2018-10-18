Бывший топ-менеджер «ФК Открытие» согласилась вернуть бонус в 43,5 млн рублей
Банк хочет взыскать с прежней команды более 314,5 млн рублей
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Бывший топ-менеджер «ФК Открытие» согласилась вернуть бонус
Максим Стулов / Ведомости
Арбитражный суд Москвы 15 октября утвердил мировое соглашение между санируемым банком «ФК Открытие» и его бывшим топ-менеджером Татьяной Серебрянниковой. Она должна будет вернуть банку 43,5 млн руб., полученных в качестве премии, следует из определения суда.
Банк «ФК Открытие» подал иск к Серебрянниковой, а также к еще восьми бывшим топ-менеджерам 23 августа. Через суд банк хочет добиться от них возврата бонусов, полученных незадолго до санации банка, рассказывал представитель «ФК Открытие». Банк счел выплаты необоснованными, так как менеджеры получили их, когда тот уже «находился в предбанкротном состоянии».
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}