Финансы / Банки

Бывший топ-менеджер «ФК Открытие» согласилась вернуть бонус в 43,5 млн рублей

Банк хочет взыскать с прежней команды более 314,5 млн рублей
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Арбитражный суд Москвы 15 октября утвердил мировое соглашение между санируемым банком «ФК Открытие» и его бывшим топ-менеджером Татьяной Серебрянниковой. Она должна будет вернуть банку 43,5 млн руб., полученных в качестве премии, следует из определения суда.

Банк «ФК Открытие» подал иск к Серебрянниковой, а также к еще восьми бывшим топ-менеджерам 23 августа. Через суд банк хочет добиться от них возврата бонусов, полученных незадолго до санации банка, рассказывал представитель «ФК Открытие». Банк счел выплаты необоснованными, так как менеджеры получили их, когда тот уже «находился в предбанкротном состоянии».

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