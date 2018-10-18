Бывший топ-менеджер «ФК Открытие» согласилась вернуть бонус в 43,5 млн рублей

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Бывший топ-менеджер «ФК Открытие» согласилась вернуть бонус Максим Стулов / Ведомости

Арбитражный суд Москвы 15 октября утвердил мировое соглашение между санируемым банком «ФК Открытие» и его бывшим топ-менеджером Татьяной Серебрянниковой. Она должна будет вернуть банку 43,5 млн руб., полученных в качестве премии, следует из определения суда.

Банк «ФК Открытие» подал иск к Серебрянниковой, а также к еще восьми бывшим топ-менеджерам 23 августа. Через суд банк хочет добиться от них возврата бонусов, полученных незадолго до санации банка, рассказывал представитель «ФК Открытие». Банк счел выплаты необоснованными, так как менеджеры получили их, когда тот уже «находился в предбанкротном состоянии».