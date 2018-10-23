Генпрокуратура отменила уголовное дело обвиненного в инсайде трейдера

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Блокировка счетов продлена до апреля 2019 г., сообщил представитель «Финама» Владислав Исаев Евгений Разумный / Ведомости

Генпрокуратура в конце августа отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Элвиса Марламова, говорится в письме Следственного комитета России (СКР) Марламову, рассказал он («Ведомости» ознакомились с документом). Дело было возбуждено после обращения ЦБ: он в апреле заявил, что трейдер использовал инсайдерскую информацию.

Марламов – автор нескольких стратегий автоследования, которые позволяют другим «подписаться» на нее и автоматически копировать сделки управляющего. По версии ЦБ, Марламов действовал так: открывал позицию через свой изолированный счет, а через несколько минут совершал аналогичную сделку с использованием счета автоследования. После этого бумаги покупали подписчики его стратегий, цены менялись и Марламов закрывал позицию по своему изолированному счету, считает ЦБ.