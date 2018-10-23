Генпрокуратура отменила уголовное дело обвиненного в инсайде трейдера
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Генпрокуратура в конце августа отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Элвиса Марламова, говорится в письме Следственного комитета России (СКР) Марламову, рассказал он («Ведомости» ознакомились с документом). Дело было возбуждено после обращения ЦБ: он в апреле заявил, что трейдер использовал инсайдерскую информацию.
Марламов – автор нескольких стратегий автоследования, которые позволяют другим «подписаться» на нее и автоматически копировать сделки управляющего. По версии ЦБ, Марламов действовал так: открывал позицию через свой изолированный счет, а через несколько минут совершал аналогичную сделку с использованием счета автоследования. После этого бумаги покупали подписчики его стратегий, цены менялись и Марламов закрывал позицию по своему изолированному счету, считает ЦБ.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}