Суд отказался заочно арестовывать экс-руководителя рухнувшего банка «Советский»

Заочно арестовать обвиняемого можно только в случае, если его объявили в международный розыск Максим Стулов / Ведомости

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отказал следствию в заочном аресте бывшего председателя совета директоров и сына основателя банка «Советский» Станислава Митрушина. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Митрушина обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. К делу о хищении из «Советского» его привлекли в июле этого года, но он скрылся от органов следствия и фактически обвинение не было предъявлено.

По версии следствия, Митрушин и еще несколько топ-менеджеров «Советского» в 2015 г., незадолго до его санации, от имени подставной компании «Сервис» заключили ничем не обеспеченный кредитный договор на 150 млн руб. под 18% годовых со сроком погашения в октябре 2018 г. Получив деньги, соучастники присвоили их себе.

Заочно арестовать обвиняемого можно только в случае, если его объявили в международный розыск, а в материалах, представленных суду, информация о международном розыске Митрушина отсутствует, указано в сообщении пресс-службы.

В середине августа показания против Митрушина дал другой обвиняемый по этому делу – экс-владелец литовского банка Snoras и футбольного клуба «Портсмут» Владимир Антонов. Из похищенных 150 млн руб. Антонову досталось 15 млн руб., сообщал ТАСС из зала суда. Антонов свою вину признал и заключил досудебное соглашение со следствием, а в конце сентября суд отпустил его под домашний арест до 18 ноября.

Митрушина обвиняют еще как минимум по одному делу. В июле «Коммерсантъ» сообщал, что его и еще нескольких экс-руководителей «Советского» обвиняют в хищении 2 млрд руб. Тогда же Митрушина по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере заочно арестовал Тверской районный суд Москвы, причем перед этим Митрушина объявили в международный розыск. Согласно материалам дела, это произошло 19 июня. Если Митрушина все же задержат, он будет арестован на два месяца. Адвокат Митрушина в августе пытался оспорить арест, но московский суд отклонил апелляцию.

Уголовные дела не объединены и каждый суд должен рассматривать представленные обвинением доказательства самостоятельно, так же как и выносить меру пресечения исходя из обстоятельств конкретного дела, объясняет партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Поэтому, продолжает он, если бывший председатель совета директоров «Советского» был объявлен в международный розыск по одному уголовному делу, это не означает, что он автоматически объявлен в международный розыск и по остальным уголовным делам.

Связаться с представителями Митрушина «Ведомостям» пока не удалось.

Банк «Советский» в конце августа был признан банкротом. До этого он трижды находился на санации. Сначала его оздоровлением в 2015 г. занимался «Российский капитал», на тот момент принадлежавший Агентству по страхованию вкладов (АСВ). Затем «Советский» взял на санацию Татфондбанк, но буквально через несколько месяцев проблемы начались уже у него самого, и в итоге ЦБ лишил санатора лицензии. В феврале этого года ЦБ забрал «Советский» в Фонд консолидации банковского сектора, но уже в июле отозвал у «Советского» лицензию и передал часть его обязательств и активов. Конкурс на приобретение обязательств выиграл Московский кредитный банк.