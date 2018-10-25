На кассах в супермаркетах Billa можно будет снимать наличные с карт

Пока этот сервис поддерживает лишь один магазин сети «Фасоль»

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Сервис снятия наличных с карт на кассе Billa уже запустила в нескольких европейских странах Heinz-Peter Bader / Reuters

Райффайзенбанк и Mastercard готовятся запустить сервис снятия наличных на кассе в сети супермаркетов Billa. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель банка и подтвердили представители платежной системы и торговой сети.

Чтобы снять деньги на кассе, нужно совершить любую покупку и назвать сумму для выдачи наличными, но до 5000 руб. Сервис «Наличные с покупкой» доступен для карт Mastercard или Maestro у банков, поддерживающих эту функцию. Конкретные банки представитель Mastercard не назвал, «Ведомостям» известно об одном – это «Русский стандарт», скоро подключит сервис и Райффайзенбанк.