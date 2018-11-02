Сбербанк может сменить главного по работе с состоятельными клиентами
Руководитель «Сбербанк первый» Мария Поденко может перейти в блок госбанка по управлению благосостоянием
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Поденко от комментариев по существу воздержалась, рекомендовала обратиться за комментариями в пресс-службу Сбербанка
Максим Стулов / Ведомости
Руководитель сети «Сбербанк первый», подразделения госбанка по работе с состоятельными клиентами, Мария Поденко может покинуть эту должность, рассказали «Ведомостям» два сотрудника группы Сбербанка и человек, знающий об этом от другого сотрудника банка. По словам двух собеседников «Ведомостей», сейчас обсуждается переход Поденко в сам Сбербанк.
Поденко включена в число трех кандидатов на должность директора департамента в блоке «Управление благосостоянием» Сбербанка, рассказывают два сотрудника группы. Список кандидатов направлен на рассмотрение президенту Сбербанка Герману Грефу, уточняют они.
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