Сбербанк может сменить главного по работе с состоятельными клиентами

Руководитель «Сбербанк первый» Мария Поденко может перейти в блок госбанка по управлению благосостоянием

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Поденко от комментариев по существу воздержалась, рекомендовала обратиться за комментариями в пресс-службу Сбербанка Максим Стулов / Ведомости

Руководитель сети «Сбербанк первый», подразделения госбанка по работе с состоятельными клиентами, Мария Поденко может покинуть эту должность, рассказали «Ведомостям» два сотрудника группы Сбербанка и человек, знающий об этом от другого сотрудника банка. По словам двух собеседников «Ведомостей», сейчас обсуждается переход Поденко в сам Сбербанк.

Поденко включена в число трех кандидатов на должность директора департамента в блоке «Управление благосостоянием» Сбербанка, рассказывают два сотрудника группы. Список кандидатов направлен на рассмотрение президенту Сбербанка Герману Грефу, уточняют они.