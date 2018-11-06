Пенсионные фонды «Открытия» и «Будущего» выиграли суды на 18 млрд рублей у компаний, связанных с O1 Group
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Негосударственные пенсионные фонды группы «Будущее» и банка «ФК Открытие» оказались крупнейшими кредиторами компаний «Прайм финанс» и «Рислэнд», связанных с О1 Group Бориса Минца, который до недавнего времени владел и группой «Будущее». Фонды покупали облигации «Прайм финанса» и «Рислэнда»: первая вела деятельность в интересах O1 Group, указывал «Эксперт РА», а вторая привлекала средства для инвестиций в горно-химическую компанию «Бор» (входила в O1 Group).
У «Рислэнда» был выпуск облигаций на 6,1 млрд руб., из них бумаги на 3,6 млрд купили фонды группы «Будущее». У «Прайм финанса» был один выпуск на 11,75 млрд руб. («Будущее» приобрело бумаги на 5,57 млрд, «Открытие» – на 6,13 млрд), а второй – на 5 млрд (половину купило «Будущее).
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