Первый аукцион по размещению ОФЗ прошел удачно для Минфина

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Министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов Андрей Гордеев / Ведомости

В среду, 21 ноября, Минфин разместил весь шестилетний выпуск ОФЗ на 10 млрд руб. Спрос превысил предложение в 2,6 раза. Средневзвешенная доходность составила 8,62% годовых.

К 13.50 мск эти бумаги торговались на Московской бирже с доходностью 8,61% годовых.

Внимание инвесторов по-прежнему приковано к санкциям и именно этот фактор прежде всего влияет на успешность аукционов, указывает главный аналитик «БКС премьера» Антон Покатович. Сейчас же, после новостей о том, что конгресс США вряд ли рассмотрит новые антироссийские санкции в этом году, санкционные риски пошли на спад, продолжает он: «У инвесторов просто нет поводов просить завышенную премию, и, судя по всему, они наконец смогли договориться с Минфином». Снижающиеся санкционные риски подбадривают инвесторов, согласен старший аналитик «Атона» по макроэкономике и долговым рынкам Яков Яковлев. «Плюс рубль, остающийся стабильным, несмотря на подешевевшую нефть, тоже добавляет оптимизма, в том числе и иностранным покупателям ОФЗ», – говорит он.