Доходности длинных ОФЗ превысили 9% годовых

Бумаги с более короткими сроками обращения дают доходность ниже 9% Максим Стулов / Ведомости

Доходности к погашению длинных облигаций федерального займа (ОФЗ) превысили 9% годовых.

В понедельник, 12 ноября, к 16.00 мск доходность 15-летних бумаг достигла 9,04%, 13-летних – 9,02%, 11-летних – 9,01% соответственно. Цены на ОФЗ снижались всю прошлую неделю: в пятницу доходности длинных ОФЗ вплотную подошли к отметке 9%, но так ее и не превысили.

Бумаги с более короткими сроками обращения дают доходность ниже 9%. Так, 10-летние – 8,99%, 5-летние – 8,71% и двухлетние – 8,02%.

Последний раз доходности ОФЗ поднимались выше отметки 9% в сентябре. Например, для 10-летних бумаг они достигли максимального значения – 9,35% 10 сентября, после чего стали снижаться.

Рынок продолжает отыгрывать санкционные риски – судя по снижающимся ценам ОФЗ, отток инвесторов не прекращается, говорит портфельный управляющий УК «Райффайзен капитал» Константин Артемов. «Также я бы отметил давление на российскую валюту, которая даже не реагирует на растущую нефть и весь день пытается скорректироваться вниз к уровню 68 руб. за доллар», – продолжает он. Рубль укреплялся в начале торгов в понедельник: к 11.30 мск доллар подешевел на 51 коп. до 67,5 руб., евро – на 1,1 руб. до 75,95 руб. Однако к 16.20 мск рубль несколько растерял темпы роста: за доллар давали 67,63 руб., за евро – 76,2 руб.

Санкционные риски давно уже заложены в цену российских активов, в том числе и ОФЗ: вряд ли этот фактор оказывает основное влияние на рост доходности бумаг, считает начальник отдела продаж «БКС брокер» Вячеслав Абрамов. На снижении цен на ОФЗ сказываются несколько факторов, указывает он: «Это и цены на нефть (месяц назад стоимость барреля превышала $80), а также ожидание рынком аукционов Минфина и повышения ЦБ ключевой ставки».

На прошлой неделе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила, что регулятор может повысить ключевую ставку. «Мы живем в условиях серьезного внешнего давления, наша задача – не дать этому давлению сдерживать экономическое развитие страны. В этих обстоятельствах не стоит бояться таких шагов денежно-кредитной политики, как некоторое повышение ключевой ставки», – цитировал ее ТАСС. По словам Набиуллиной, «оперативное повышение ставки снижает вероятность ее более значительного повышения в будущем».

Участники рынка ждут и решения Минфина по аукционам, указывает Артемов, однако этот фактор все-таки не является определяющим. Завтра ведомство объявит, какой размер выпусков он предложит рынку в среду. Минфин уже три недели подряд проводит еженедельно по два аукциона на 20 млрд руб. ОФЗ с различными сроками погашения. Но пока ни разу не смог занять, сколько запланировал. А в сентябре Минфин вообще не выходил на внутренний рынок долга.

В прошлый четверг директор департамента госдолга Минфина Константин Вышковский говорил, что Минфин восстановить предложение ОФЗ до «прежних уровней – как минимум до 20 млрд руб., а может, и до 30 млрд руб. в неделю». Однако на следующий день Вышковский уточнил, что Минфин не будет спешить увеличивать заимствования. «Это не должно читаться так, что мы сейчас начнем просто наращивать предложение, предлагать по 30 млрд руб. Если мы увидим спрос на это по приемлемым ценам, только тогда мы будем это делать», – цитировал его «Интерфакс».