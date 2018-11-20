Минфин снова попробует продать ОФЗ на 20 млрд рублей

Спрос, в том числе со стороны нерезидентов, восстанавливается

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Минфин снова решил нарастить предложение на аукционах ОФЗ до 20 млрд руб. Андрей Гордеев / Ведомости

Минфин снова решил нарастить предложение на аукционах ОФЗ до 20 млрд руб. В среду, 21 ноября, он предложит инвесторам трех- и шестилетний выпуски по 10 млрд руб., сообщило министерство.

К 16.40 мск они торговались на Московской бирже с доходностью 8,31 и 8,6% годовых соответственно.

В прошлую среду, 14 ноября, Минфин впервые за месяц полностью разместил ОФЗ, но предложение было вдвое меньше. Минфин разместил трехлетние ОФЗ на 5 млрд руб., спрос превысил предложение в 3,5 раза, а средневзвешенная доходность достигла 8,43% годовых. Еще 5 млрд руб. пришлись на четырехлетние бумаги с переменным купоном: спрос превысил предложение почти в 2,5 раза, средневзвешенная доходность – 7,86%.