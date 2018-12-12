Сбербанк втянул в игру на бонусы «Спасибо» 1,6 млн россиян
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В последние годы многие крупные банки активно применяют игровые форматы в маркетинге финансовых услуг, затягивая в квесты и конкурсы сотни тысяч людей. Среди них Сбербанк. Игровая кампания «Империя Спасибо» стартовала 3 сентября, и по 11 декабря в ней приняли участие 1 611 834 человека, сообщает пресс-служба Сбербанка.
Игра позволяет участникам программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» заработать дополнительные бонусы «Спасибо» и потратить накопленные ранее.
Игра проводится Сбербанком в сотрудничестве с Mastercard. Принять в ней участие могут владельцы карт банка любых платежных систем, но держатели Mastercard имеют дополнительные возможности, указывает представитель «Центра программ лояльности» – оператора программы «Спасибо от Сбербанка». На сайте игры «Империя Спасибо» пользователь совершает ходы, открывая клетки виртуальных территорий. Первые три хода приветственные, совершают бесплатно, за каждый следующий шаг участник платит 50 бонусов «Спасибо», что эквивалентно 50 руб. Если же игрок пользуется картой Mastercard, то за каждые потраченные по ней в торговых точках 1000 руб. получает один бесплатный ход.
Крупнейшая в России банковская программа лояльности. Ее участником может стать любой держатель карты Сбербанка. Сегодня в ней участвуют более 34 млн человек. Участники накапливают бонусы «Спасибо» за покупки по карте Сбербанка, Стандартная ставка на любые покупки – 0,5% от суммы покупки. В июле Сбербанк кардинально обновил программу лояльности, в октябре предоставил право самым активным участникам обменивать бонусы на рубли.
В клетках могут находиться призы от «Спасибо от Сбербанка» (от 10 до 3 млн бонусов), Mastercard и партнеров программы или право на повышенное начисление бонусов за траты в определенных товарных категориях.
Сбербанк отказался раскрыть «Ведомостям», какое количество ранее накопленных «Спасибо» потратили участники игры на оплату ходов и общую сумму начисленных в игре бонусов. Представитель «Центра программ лояльности» лишь сообщил, что в общей сложности участники игры уже совершили почти 27,8 млн ходов и получили 21,5 млн призов, а два пользователя – житель Москвы и девушка из Санкт-Петербурга – выиграли по 3 млн бонусов. По его словам, общий призовой фонд кампании «Империя Спасибо», которая продлится до 31 января, составляет 500 млн бонусов.
Сбербанк играет с клиентами не впервые. Игровой формат акций вызывает большой интерес как со стороны участников, так и со стороны партнеров «Спасибо от Сбербанка», утверждает гендиректор «Центра программ лояльности» Андрей Писарев. По его словам, наполнение игры и подходы к сегментации клиентов все время совершенствуются: в «Империи» карта с призами настроена под предпочтения каждого участника. «Такой подход позволяет партнерам банка получать больше новых лояльных клиентов – порой на несколько порядков выше, чем, например, если бы они просто разослали свои предложения по СМС», – рассказывает Писарев.
По данным «Центра программ лояльности», пользователи, которые выигрывают призы в «Империи Спасибо», совершают в два раза больше покупок у партнеров программы.
Другие банки, в частности Тинькофф банк, «Русский стандарт», также охотно применяют игровые форматы для привлечения внимания клиентов к услугам банка, наращивания транзакционной активности держателей платежных карт, повышения их лояльности.
Геймификация — новый тренд, утверждают банкиры. «Через игровые механики мы рассказываем разным аудиториям про принцип работы банковского продукта и про сам продукт. Игра дает гораздо более тесное взаимодействие с пользователем, которого нет в других каналах, и если механика, результат или сообщение покажутся ему интересными, он поделится этим с друзьями», — рассказывает вице-президент Тинькофф банка Кирилл Бобров. В краткосрочной перспективе, по его словам, это дает банку рост продажи конкретных продуктов.
Банк «Русский стандарт» регулярно проводит сезонные и тематические квесты для держателей карт. В такой игре клиенту нужно сделать ряд шагов, чтобы получить главный или поощрительный приз. «Принципы геймификации активно используются для увеличения транзакционной активности по кредитным картам, что приводит, в том числе, к росту утилизации кредитного лимита. В среднем в каждом квесте участвуют 700 000 человек», — утверждает представитель банка «Русский стандарт».
На этой неделе банк «Уралсиб» объявил о проведении с 17 по 23 декабря акции для держателей своих карт «Большая игра. Новогодний бум», в которой нужно выполнять определенные задания, с призами для финалистов до 200 000 руб.
По словам банкиров, в период проведения подобных акций и квестов транзакции их участников увеличиваются в среднем на 40% и более.