Инвесторы требуют премию, но Минфин не готов ее платить

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Минфин не смог разместить ОФЗ на 10 млрд рублей Андрей Гордеев / Ведомости

Минфин в среду, 19 декабря, признал несостоявшимся аукцион по размещению шестилетних ОФЗ на 10 млрд руб., сообщается на сайте министерства: не было заявок по приемлемым ценам. Последний раз Минфин объявлял аукцион несостоявшимся в начале октября, также из-за отсутствия приемлемых цен.

Последние аукционы проходили не слишком успешно для Минфина, отмечает аналитик Росбанка Юрий Тулинов. В прошлую среду Минфин разместил менее 2/3 заявленного объема, хотя спрос в 2,6 раза превысил предложение.