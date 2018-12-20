Сбербанк открывает кинотеатры виртуальной реальности

Новая сеть кинотеатров призвана вовлечь клиентов в программу, стимулировать их более активно использовать банковские продукты Сбербанка Андрей Гордеев / Ведомости

Оператор программы «Спасибо от Сбербанка» запустит сеть кинотеатров, работающих по технологии виртуальной реальности (VR), сообщил банк. Партнером проекта стала студия VR-графики Impulse Machine (входит в группу компаний КБ-12).

Каждый из залов VR-кинотеатров будет рассчитан на посещение только одним человеком, поясняет представитель банка. Залы будет оборудованы вращающимися креслами, VR-шлемами и встроенным компьютером. С помощью контроллеров зритель фактически сможет определять сюжет фильма, который будет зависеть от того, какие решения примет зритель. Стоимость билетов составит от 250 до 1650 руб. Билеты в кинотеатры можно будет заказать через сайт программы «Спасибо от Сбербанка», расплатиться за них можно как рублями, так и бонусами программы.

Первый кинотеатр на 14 залов уже открыт Центре современного искусства «Марс». Всего в начале 2019 г. должны заработать первые шесть кинотеатров с 72 персональными залами, говорит представитель «Спасибо от Сбербанка». Сейчас компания ведет переговоры о размещении VR-кинотеатров в торговых центрах МЕГА в Москве, Санкт-Петербурге и в других городах. Представитель МЕГА не ответил на запрос в среду вечером.

«Спасибо от Сбербанка» и Impulse Machine не раскрывают, сколько они намерены вложить в проект и каков предполагаемый срок его окупаемости.

«Спасибо от Сбербанка» — это программа лояльности, по ней Сбербанк начисляет держателям своих карт бонусы, которыми клиенты могут расплачиваться с партнерами программы – в ресторанах, магазинах, медицинских клиниках и проч. В программе, по данным банка, участвует более 36 млн человек. В общей сложности в 2018 г. Сбербанк потратит на свою программу лояльности 25 млрд руб.

Новая сеть кинотеатров призвана вовлечь клиентов в программу, стимулировать их более активно использовать банковские продукты Сбербанка, сказал «Ведомостям» представитель «Спасибо от Сбербанка»: «Мы не просто даем участникам программы возможность списывать и накапливать бонусы, мы хотим, чтобы с помощью программы они могли получать новый опыт и впечатления».