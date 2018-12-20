Страхование перестанет защищать имущественные интересы

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При банкротстве туроператоров страховых денег не хватает Максим Стулов / Ведомости

Страхование как способ защиты имущественных интересов лиц, которым причинен вред, и лиц, которые непреднамеренно его причинили в результате своей профессиональной деятельности, может прекратить существование. Соответствующие предложения подготовил Минфин и направил их на согласование в ЦБ, МЭР и Минстрой («Ведомости» с документом ознакомились, подлинность подтвердил человек, получивший их от сотрудника Минфина).

Сейчас в России помимо обязательных видов страхования, например ОСАГО, есть страхование, наличие которого обязательно для определенных лиц. Оно предусматривает денежную компенсацию в случае нарушения условий договора или причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц.