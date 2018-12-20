Финансы / Страхование

Страхование перестанет защищать имущественные интересы

При банкротстве туроператоров страховых денег не хватает
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Страхование как способ защиты имущественных интересов лиц, которым причинен вред, и лиц, которые непреднамеренно его причинили в результате своей профессиональной деятельности, может прекратить существование. Соответствующие предложения подготовил Минфин и направил их на согласование в ЦБ, МЭР и Минстрой («Ведомости» с документом ознакомились, подлинность подтвердил человек, получивший их от сотрудника Минфина).

Сейчас в России помимо обязательных видов страхования, например ОСАГО, есть страхование, наличие которого обязательно для определенных лиц. Оно предусматривает денежную компенсацию в случае нарушения условий договора или причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике