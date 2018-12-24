Рубль восстанавливается благодаря периоду налоговых выплат

Основной фактор поддержки рубля – это приближающийся пик налоговых выплат Евгений Разумный / Ведомости

Рубль дорожает на старте последней рабочей недели года. На открытии торгов понедельника доллар подешевел на 27 коп. до 68,57 руб., евро – на 20 коп. до 78,03 руб. К 11.58 доллар стоил уже 68,26 руб. (минус 58 коп. к закрытию пятницы), евро – 77,8 руб. (минус 43 коп.).

К 13.15 мск курс доллара скорректировался до 68,44 руб., а курс евро достиг 78,07 руб.

Основной фактор поддержки рубля – это приближающийся пик налоговых выплат, указывает главный аналитик «БКС премьера» Антон Покатович. По его оценке, в ближайшие дни экспортерам придется заплатить 1,1–1,3 трлн руб. налогов. «В то же время говорить о существенном укреплении рубля рано, мы скорее наблюдаем естественную коррекцию после просадки на прошлой неделе», – подчеркивает Покатович. Кроме периода налоговых платежей, факторов поддержки у рубля по-прежнему нет, считает он.

Поддержку рублю оказывают налоговые выплаты, согласен руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин. Но укрепление рубля в первой половине понедельника связано и с ростом нефтяных котировок, продолжает он: после того как появилась информация о том, что участники сделки ОПЕК+ могут принять решение о большем сокращении добычи нефти, баррель Brent на время подорожал до $54,54. По данным Межконтинентальной биржи, к 13.30 мск нефть марки Brent стоила $53,8 за баррель.

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