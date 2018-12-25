Банки возвращают нерыночные кредиты Центробанку

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Банки в первую очередь погашали краткосрочные заимствования Андрей Гордеев / Ведомости

Под конец года банки начали возвращать Центробанку деньги, привлеченные под залог нерыночных активов. 24 декабря задолженность банков по обеспеченным кредитам снизилась до 289 млрд руб., а во вторник, 25 декабря, чуть выросла и составила 310 млрд руб. – это минимум с 5 сентября (тогда банки были должны ЦБ 306,9 млрд руб.).

Банки в первую очередь погашали краткосрочные заимствования: задолженность по кредитам сроком до семи дней 24 декабря снизилась с 121 млрд до 48,5 млрд руб. 25 декабря она немного выросла – до 68,8 млрд руб. Банки не занимали у ЦБ так мало с начала сентября – 5 сентября задолженность по семидневным кредитам достигала 9,9 млрд руб. После этого большую часть осени и декабря этот показатель колебался в диапазоне от 100 млрд до 500 млрд руб., иногда снижаясь на один-два дня (так, 22 ноября краткосрочные кредиты снизились до 68,7 млрд руб., но уже на следующий день выросли до 86,7 млрд, а еще через день – до 203 млрд руб.).