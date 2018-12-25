Банки возвращают нерыночные кредиты Центробанку
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Под конец года банки начали возвращать Центробанку деньги, привлеченные под залог нерыночных активов. 24 декабря задолженность банков по обеспеченным кредитам снизилась до 289 млрд руб., а во вторник, 25 декабря, чуть выросла и составила 310 млрд руб. – это минимум с 5 сентября (тогда банки были должны ЦБ 306,9 млрд руб.).
Банки в первую очередь погашали краткосрочные заимствования: задолженность по кредитам сроком до семи дней 24 декабря снизилась с 121 млрд до 48,5 млрд руб. 25 декабря она немного выросла – до 68,8 млрд руб. Банки не занимали у ЦБ так мало с начала сентября – 5 сентября задолженность по семидневным кредитам достигала 9,9 млрд руб. После этого большую часть осени и декабря этот показатель колебался в диапазоне от 100 млрд до 500 млрд руб., иногда снижаясь на один-два дня (так, 22 ноября краткосрочные кредиты снизились до 68,7 млрд руб., но уже на следующий день выросли до 86,7 млрд, а еще через день – до 203 млрд руб.).
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