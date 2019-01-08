За три торговых дня доллар подешевел на 2,8 рубля, евро – на 3,2 рубля

После скачка в декабре спрос на иностранную валюту в январе снизился, а цены на нефть продолжили расти

Спрос на иностранную валюту в январе традиционно снижается после скачка в декабре, согласен аналитик «Открытие брокера» Максим Стулов / Ведомости

Рубль на Московской бирже в первые торговые дни 2019 г. серьезно укрепился. К 13.48 мск вторника, 8 января, курс доллара снизился на 69 коп. до 67,05 руб. Евро к этому времени подешевел на 55 коп. до 76,75 руб.

За неполные три торговых дня (3, 4 и 8 января) доллар потерял в цене 2,77 руб., а евро подешевел на 3,24 руб. к закрытию торгов 29 декабря – последнего торгового дня прошлого года.

Основная причина, из-за которой дорожает рубль, – рост нефтяных котировок, говорит старший аналитик БКС Сергей Суверов: «Пока ЦБ еще не возобновил покупки валюты по бюджетному правилу, курс все еще сильно зависит от цен на нефть». Баррель нефти марки Brent с 31 декабря подорожал на 7,5% до 57,84$ (на 12.55 мск 8 января).

Можно говорить и о техническом отскоке, продолжает Суверов. В декабре спрос на иностранную валюту растет из-за выплат по внешнему долгу, к тому же инвесторы стараются нарастить позиции в валюте перед паузой в торгах, объясняет он. Спрос на иностранную валюту в январе традиционно снижается после скачка в декабре, согласен аналитик «Открытие брокера» Тимур Нигматуллин. «Декабрь – это пик погашения внешнего долга и спроса на импорт. Сейчас же мы наблюдаем естественную коррекцию после просадки курса», – указывает он.

В то же время рубль по-прежнему торгуется со значительным дисконтом к своей справедливой стоимости из-за высоких санкционных рисков и ожиданий, что ЦБ в ближайшие дни возобновит покупку иностранной валюты на рынке по бюджетному правилу, сетует Нигматуллин. Впрочем, в течение года это давление на курс начнет снижаться, уверен он: среднегодовой курс доллара в 2019 г., по прогнозам «Открытие брокера», составит 65-66 руб. «Рубль будет укрепляться благодаря тому, что ЦБ приостановит цикл повышения ключевой ставки, а затем начнет ее снижать, а вслед за этим будет расти спрос нерезидентов на рублевые ОФЗ», – считает Нигматуллин.