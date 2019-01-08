Страховщики готовятся объявить новые тарифы ОСАГО

Статья опубликована в № 4728 от 09.01.2019 под заголовком: В новый год с новым ОСАГО

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В первое время средний тариф вырастет на 10–12%, а позже страховщики станут продавать полисы по максимальной границе коридора АГН Москва

«Мы предполагаем, что лидеры рынка не будут делать резких тарифных движений», – выразил надежду представитель Центробанка. Под Новый год Минюст зарегистрировал его указание, и 9 января границы базового тарифа ОСАГО расширены на 20% в обе стороны – до 2746–4942 руб.

На основе этого тарифа рассчитывается стоимость полиса – с поправкой на возраст и стаж водителя (коэффициент возраста и стажа, КВС) и качество его езды (бонус-малус, КБМ): за безаварийную езду полагаются скидки, а за аварии по вине водителя – надбавки, а также на регион регистрации владельца автомобиля и мощность двигателя.