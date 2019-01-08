Статья опубликована в № 4728 от 09.01.2019 под заголовком: В новый год с новым ОСАГО
Страховщики готовятся объявить новые тарифы ОСАГО
С 9 января тарифный коридор расширен на 20%
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
В первое время средний тариф вырастет на 10–12%, а позже страховщики станут продавать полисы по максимальной границе коридора
АГН Москва
«Мы предполагаем, что лидеры рынка не будут делать резких тарифных движений», – выразил надежду представитель Центробанка. Под Новый год Минюст зарегистрировал его указание, и 9 января границы базового тарифа ОСАГО расширены на 20% в обе стороны – до 2746–4942 руб.
На основе этого тарифа рассчитывается стоимость полиса – с поправкой на возраст и стаж водителя (коэффициент возраста и стажа, КВС) и качество его езды (бонус-малус, КБМ): за безаварийную езду полагаются скидки, а за аварии по вине водителя – надбавки, а также на регион регистрации владельца автомобиля и мощность двигателя.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}