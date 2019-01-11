Статья опубликована в № 4730 от 11.01.2019 под заголовком: ОСАГО в максимальной комплектации
Как изменились тарифы ОСАГО у крупных страховщиков
В большинстве регионов они подняли ставки, некоторые – до предела
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Дело в реформе коэффициента «возраст – стаж» (КВС): число категорий водителей увеличено с 4 до 58
Максим Стулов / Ведомости
Раскрыть новые базовые тарифы страховщики обязаны в течение трех дней с 9 января, когда был расширен тарифный коридор на 20% в обе стороны до 2746–4942 руб. «Ведомости» ознакомились с новыми ставками тех крупных компаний, которые уже объявили их. Цена полиса определяется на их основе с поправкой на возраст и стаж, аварийность водителя и др.
Лидер рынка ОСАГО, «Альфастрахование», повысил ставки более чем на 70% территорий присутствия, самая большая – 4736 руб. Максимальный рост тарифа – 15%.
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