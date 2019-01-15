Финансы / Страхование
Статья опубликована в № 4733 от 16.01.2019 под заголовком: ОСАГО получит аварийное приложение

Государство создает мобильное приложение для регистрации ДТП

Известить об аварии и получить выплату по ОСАГО можно будет через «Госуслуги»
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Правительство подготовило проект постановления, которое упростит оформление документов о ДТП для получения выплат по ОСАГО. Извещение об аварии, которое автомобилисты сейчас подают страховщику на бланке, можно будет направить в электронной форме через специальное мобильное приложение (СМП), следует из проекта постановления, с которым ознакомились «Ведомости». Документ разработали Минкомсвязи и Центробанк, рассказал директор департамента развития электронного правительства министерства Алексей Горобцов и подтвердил представитель ЦБ.

Сократить время на оформление документов, как говорится в проекте правительства, смогут участники ДТП, оформленных без участия сотрудников полиции – по Европротоколу. Он применяется, когда в аварии участвовали два автомобиля, у их владельцев есть полисы ОСАГО, нет пострадавших и ущерб в пределах 400 000 руб. (этот лимит действует в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в остальных регионах – 100 000 руб.), нет разногласий в отношении виновника ДТП. Участникам таких аварий власти предложат оформить извещение через СМП, что будет считаться «надлежащим исполнением требований закона об ОСАГО».

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