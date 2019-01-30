Финансы / Страхование
Статья опубликована в № 4744 от 31.01.2019 под заголовком: Жизнь продана за капитал

Сколько «Росгосстрах» заплатил за «Эрго жизнь»

Сделка могла стоить ему капитала российской «дочки» ERGO Group – это около 900 млн рублей
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Покупка «Эрго жизни» стоила «Росгосстраху» капитала этой компании, рассказали «Ведомостям» два человека, знающих условия сделки, а также страховщик, знающий это от одной из сторон. «Росгосстрах» объявил о покупке «дочки» немецкой ERGO Group в октябре 2018 г. Основным условием сделки была покупка «Эрго жизни» по стоимости ее чистых активов, т. е. за величину собственных средств компании, рассказывают собеседники «Ведомостей». Представители «Росгосстраха» и ERGO Group условия сделки не комментируют.

После разрыва с «РГС жизнью» «Росгосстрах» создает этот бизнес заново: бывшую сестринскую компанию «Росгосстраха» (сейчас – «Капитал лайф страхование жизни») купил Евгений Гинер. В июне 2018 г. «Росгосстрах» создал «дочку» по страхованию жизни с минимальным для этого вида страхования уставным капиталом 240 млн руб. Стратегия «Росгосстраха» на ближайшие три года предусматривает скорейшее возвращение на рынок страхования жизни, комментировал покупку «Эрго жизни» в октябре 2018 г. гендиректор Николаус Фрай.

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