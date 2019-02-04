Статья опубликована в № 4747 от 05.02.2019 под заголовком: «Пойдем!» назад
Верховному суду не понравилось как АСВ продало банк
«Пойдем!» может вернуться в конкурсную массу Пробизнесбанка
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«Пойдем!» – небольшой банк, специализирующийся на потребительском кредитовании
Банк «Пойдем!»
В понедельник, 4 февраля, судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда отменила решения нижестоящих судов, признавших правомерной продажу Агентством по страхованию вкладов (АСВ) банка «Пойдем!» Совкомбанку, передал корреспондент «Интерфакса» из зала суда. Это подтвердили «Ведомостям» представители Верховного суда и Совкомбанка.
«Пойдем!» – небольшой банк, специализирующийся на потребительском кредитовании, на 30 сентября занимал 171-е место по активам в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» – 14,4 млрд руб., капитал – 2,4 млрд руб.
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