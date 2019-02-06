Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4749 от 07.02.2019 под заголовком: ЦБ нашел двух покупателей

Московский кредитный банк хочет купить банк у ЦБ

В этот же день ходатайство в ФАС на покупку Азиатско-Тихоокеанского банка подал Совкомбанк
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что 23 января ей поступило два ходатайства на получение предварительного согласия на покупку 99,9% акций Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ). Одно – от Московского кредитного банка (МКБ), второе – от Совкомбанка. ФАС рассматривает документы 30 дней. Иных ходатайств на покупку АТБ не поступало, сообщил представитель ФАС.

«Пока два претендента: один подал в ФАС, другой собирается», – говорил 31 января зампред ЦБ Василий Поздышев. «Иностранный инвестор пока не подает, заявления нам были, пока он в эти процедуры официально не зашел», – указал он (цитата по «Интерфаксу»). Тогда же Поздышев допустил, что, «может, его и не будет».

«Мы заинтересованы в проведении due diligence АТБ, чтобы понять, может ли эта сделка быть для нас интересной. Мы хотим иметь возможность поучаствовать в торгах, поэтому подали все ходатайства для получения доступа к информации и технической возможности участвовать в торгах», – передал предправления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

МКБ подтверждает заинтересованность в участии в конкурсе по АТБ, так как намерен расширить бизнес в регионах, передал первый зампред правления Михаил Полунин, но для окончательного решения оценит «все параметры предложения».

«Ни Совкомбанк, ни МКБ не нуждаются в приобретении АТБ для выполнения каких-либо стратегических целей. Оба вполне могут развиваться органически. Потенциальная сделка, на мой взгляд, не создаст значительной добавленной стоимости», – говорит аналитик Fitch Роман Корнев.

«У АТБ исторически одна из крупнейших розничных сетей на Дальнем Востоке. Такой банк прежде всего интересен тому, кто собирается делать бизнес в Дальневосточном федеральном округе, где проживает лишь 8 млн человек, или 5% населения России», – сказал аналитик Moody’s Петр Паклин. МКБ до поглощения сети банка «Советский» за пределы Московской области не выходил и планов по экспансии в регионы у него не было, замечает он.

У Совкомбанка же серьезный опыт в M&A: он покупал банки как для себя, так и на продажу, говорит Паклин: «Перепродать АТБ после расчистки его баланса теоретически можно китайским банкам – в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке живет и работает много китайцев, их нужно обслуживать».

АТБ отправился на санацию в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ в апреле 2018 г. В декабре регулятор объявил, что готов продать АТБ: заявки будут приниматься с 18 февраля по 4 марта, вскрытие заявок – 11 марта. Сам аукцион состоится 14 марта на площадке «Сбербанк-АСТ». Аукцион начнется с 9,85 млрд руб. – это капитал банка на 1 декабря. Он будет проводиться на понижение с шагом в 1,285 млрд руб. Разворот возможен, если цену подтвердили два участника. Шаг на повышение – 100 млн руб. ЦБ рассчитывает выручить за АТБ не менее 6 млрд руб., сообщал регулятор. Это меньше, чем ЦБ потратил на оздоровление банка, и соответствует 0,6 его капитала.

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