Михаил Задорнов требует от ВТБ поделиться прибылью

Предправления «ФК Открытие» Михаил Задорнов Максим Стулов / Ведомости

«Мы считаем, что банк [ВТБ] должен заплатить хорошие дивиденды по итогам 2018 г., если у него такая хорошая прибыль», – заявил предправления «ФК Открытие» Михаил Задорнов, отвечая на вопрос «Ведомостей» об ожидаемых дивидендах по акциям госбанка. Группа банка «ФК Открытие» владеет около 15% акций ВТБ, который на прошлой неделе отчитался о рекордной прибыли по РСБУ – 256 млрд руб. в 2018 г.

«Рассматривайте мои слова тоже как публичную превентивную интервенцию. Прибыль существенно выросла. Мы второй после государства акционер [ВТБ], и мы должны получить больше, чем в 2018 г. по итогам 2017 г.», – сказал Задорнов в ответ на вопрос о неоднократных заявлениях президента ВТБ Андрея Костина о том, что капитал первичен, а дивиденды вторичны. В прошлом году ВТБ выплатил «ФК Открытие» и фондам группы порядка 6 млрд руб. дивидендов, это по итогам 2017 г., напомнил Задорнов.

Он также добавил, что в наблюдательном совете ВТБ присутствуют два члена от группы: кроме самого Задорнова это Александр Соколов, предправления «Траста», выполняющего роль банка непрофильных активов.

То, что на балансе группы «ФК Открытие» сосредоточен крупный пакет акций ВТБ, выяснилось после того, как ЦБ начал санацию «ФК Открытие» вместе с родственными банками структурами. Решение, что делать с 15% акций ВТБ, не принято: «Будем думать. Абсолютно очевидно, что мы не будем продавать пакет в рынок, потому что наши действия обвалят цену».

Сколько платит ВТБ

ВТБ свой подход не меняет: сначала – капитал, потом – дивиденды. Оптимальный размер дивидендных выплат сейчас обсуждается, говорится в комментарии банка: «Приоритетом является соответствие регулятивным нормам с учетом планируемого органического роста бизнеса. Оставшаяся часть прибыли будет направлена на дивиденды.

Решение по дивидендам наблюдательный совет ВТБ утвердит в апреле, говорил в интервью «Интерфаксу» Костин. По его словам, сейчас идет «считалка»: «Нам надо посмотреть по итогам прошлого года, по ситуации этого года, с учетом графика Центрального банка по докапитализации, сколько нам потребуется потратить прибыли, чтобы соответствовать нормативам. А оставшаяся часть пойдет в дивиденды». Костин заявил, что банк не может распределять дивиденды, пока не выполнит требования по капиталу, «поэтому очередность такая: капитал – сначала, дивиденды – потом». Именно потребностью в капитале Костин объяснял свою критику введения норм «Базеля III» и предлагал ЦБ эти изменения «поприжать».

Основной получатель дивидендов госбанка – бюджет (60,93% акций ВТБ принадлежит Росимуществу). В прошлом году наблюдательный совет госбанка принял решение по выплате дивидендов 16 апреля. За 2017 г. ВТБ выплатил дивиденды на все виды акций в размере 73,5 млрд руб. (61% его чистой прибыли по МСФО). А за 2016 г. госбанк направил на дивиденды 62,3 млрд руб.

В августе этого года ВТБ улучшил свой прогноз чистой прибыли, сообщив, что надеется получить 170 млрд руб. по МСФО (прежний прогноз – 150 млрд руб.). Банк, скорее всего, превысит эту планку, сказал Костин 22 января: «Год был хороший, мы спокойно выполняем задание по прибыли (цитата по «Интерфаксу»). Мы даже перевыполняем те планы, которые закладывали в нашу стратегию, с выходом на 200–220 млрд руб. прибыли в 2019 г. Я думаю, мы все эти параметры будем выполнять – надеюсь, если, конечно, ничего не произойдет из ряда вон выходящего в этом году».

«Ведомости» направили запрос в Минфин.