Банки подготовились к 23 февраля и 8 марта

Какие акции, скидки и подарки ждут клиентов в этом году

Статья опубликована в № 4760 от 22.02.2019 под заголовком: Банки зовут на праздники

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Несмотря на ухищрения банков, согласно опросу Deloitte, проведенному в конце 2018 г., более 60% россиян предпочитают получать в подарок деньги Сергей Бобылев/ТАСС

Акции к гендерным праздникам – один из излюбленных у банков способов привлечь новых клиентов и покрепче привязать к себе старых.

Разыграть карту

Особенно любят банки акции по пластиковым картам – они заставляют клиентов тратить больше.

«Тинькофф банк» по 10 марта дает кэшбэк 50% на покупку билетов в кино и 15% – в театр и на концерты в мобильном приложении банка. Максимально за все время акции по этим категориям можно получить 1500 руб. или баллов в зависимости от карты. «Ренессанс кредит» увеличил бонусы на покупку техники – весь февраль они составляют 5% (на другие покупки – 1%, максимум можно накопить 1500 руб.). По 2 марта списать эти бонусы (не более 1000) можно будет в категории «Косметика и красота» по курсу один бонус за 1 руб.