Банки подготовились к 23 февраля и 8 марта
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Акции к гендерным праздникам – один из излюбленных у банков способов привлечь новых клиентов и покрепче привязать к себе старых.
Разыграть карту
Особенно любят банки акции по пластиковым картам – они заставляют клиентов тратить больше.
«Тинькофф банк» по 10 марта дает кэшбэк 50% на покупку билетов в кино и 15% – в театр и на концерты в мобильном приложении банка. Максимально за все время акции по этим категориям можно получить 1500 руб. или баллов в зависимости от карты. «Ренессанс кредит» увеличил бонусы на покупку техники – весь февраль они составляют 5% (на другие покупки – 1%, максимум можно накопить 1500 руб.). По 2 марта списать эти бонусы (не более 1000) можно будет в категории «Косметика и красота» по курсу один бонус за 1 руб.
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