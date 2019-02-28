Сбербанк заработал рекордную чистую прибыль
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За 2018 г. Сбербанк заработал рекордные 831,7 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, следует из отчетности, опубликованной в четверг. Это на 11% больше, чем в 2017 г., когда госбанк заработал 748,7 млрд руб.
Это соответствует ожиданиям рынка. Аналитики «Уралсиба» ожидали от Сбербанка 824,2 млрд руб. чистой прибыли, «ВТБ капитал» – 830,5 млрд руб., «Ренессанс капитал» – 829 млрд, Альфа-банк – 843 млрд. Самые высокие прогнозы были у «Атона» и БКС – 853 млрд руб.
Именно из чистой прибыли по МСФО Сбербанк платит дивиденды. В федеральном бюджете на 2019–2021 гг. заложено, что в 2019 г. государство получит от Сбербанка 209,5 млрд руб. дивидендов – 50% + 1 акция банка принадлежит ЦБ, который перечисляет выплаты по ним в бюджет. Таким образом, можно предположить, что всего на дивиденды Сбербанк может направить 419 млрд руб. Это чуть больше половины чистой прибыли – к такому уровню должен стремиться Сбербанк, гласит его дивидендная политика. Однако выплаты не должны осложнять работу банка – они зависят от уровня достаточности капитала госбанка.
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