«Дочка» Сбербанка стала крупнейшим страховщиком страны
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В 2018 г. «Сбербанк страхование жизни» собрала 181,5 млрд руб. премии, а лидер двух предыдущих лет – «Согаз» – 160,5 млрд руб., следует из данных ЦБ. За 2018 г. прежний лидер увеличил сборы лишь на 1,5%, а «Сбербанк страхование жизни» – на 77,8%, отмечает директор группы рейтингов финансовых институтов рейтингового агентства НКР Евгений Шарапов. «Дочка» Сбербанка выросла за счет бума инвестиционного страхования жизни. Умеренный рост «Согаза» Шарапов объясняет структурой его портфеля: компания менее остальных участвовала в перераспределении доли рынка «Росгосстраха»: из-за кризиса в ОСАГО лидировавший до 2016 г. «Росгосстрах» потерял треть рынка.
Однако вряд ли страховщику Сбербанка удастся надолго задержаться в лидерах. В этом году прогнозируется падение рынка страхования жизни, лидером которого является «Сбербанк страхование жизни», говорит Шарапов. На инвестиционное страхование жизни приходится большая часть сборов компании. В 2019 г. «Сбербанк страхование жизни» ждет снижения своих премий, говорили «Ведомостям» два человека, слышавшие это от сотрудников страховщика, а также человек, узнавший об этом от бывшего сотрудника Сбербанка.
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