Акции аномально дорожавшей в феврале компании в первый день торгов подешевели на 40%

ОКС – многопрофильная компания, специализируется на инвестициях в активы банковской, страховой и лизинговой отраслей Максим Стулов / Ведомости

Акции компании «Объединенные кредитные системы» (ОКС) в первый день после возобновления торгов на Московской бирже упали на 40%. К 12.30 мск прошло 9 сделок с акциями ОКС на общую сумму 366 200 руб., акции подешевели с 55 490 руб. (котировка на закрытие торгов две недели назад) до 33 290 руб., а капитализация упала до 789,6 млрд руб.

В феврале акции ОКС, находящиеся в третьем уровне котировального списка, дорожали на бирже рекордными темпами: с 6 по 25 февраля акции ОКС выросли почти в 75 раз – с 740 до 55 490 руб. за акцию. Компания обогнала по капитализации «Сургутнефтегаз»: ОКС 25 февраля стоила 1,3 трлн руб., а «Сургутнефтегаз» стоил 1,26 трлн руб.

26 февраля биржа приостановила торги акциями ОКС в режиме основных торгов Т+. Торги в режиме репо и режиме переговорных сделок (РПС/РПС с ЦК) проводились без ограничений, но за две недели сделок зафиксировано не было.

Московская биржа провела всесторонний анализ операций, которые привели к существенному изменению цены акций эмитента, включая консультации с эмитентом и крупными держателями ценных бумаг, прокомментировал возобновление торгов бумагами ОКС представитель биржи. Ограничения на торги снимаются с введением индивидуальных лимитов отклонения цены за день, сообщил он: если раньше максимальное верхнее отклонение цены акций достигало 40%, то теперь – 10%. Вопрос о законности резкого роста акций ОКС находится в ведении ЦБ, напомнил представитель биржи.

Прецедент представляет интерес для всех участников биржевого процесса, и нами, в свою очередь, изучаются все факторы, влияющие на ценообразование как в предыдущий, так и в данный период, передал через пресс-службу директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

ОКС – многопрофильная компания, специализируется на инвестициях в активы банковской, страховой и лизинговой отраслей. Основной акционер – негосударственный пенсионный фонд «Благосостояние»: 99,02% компании. Самой ОКС принадлежит 54,15% банка «Абсолют», 100% «Абсолют-лизинга» и 31,59% «Трансфин-М».

НПФ «Благосостояние» информировал, что намерен попросить Московскую биржу и ЦБ раскрыть информацию о тех, кто совершал сделки с акциями ОКС. Справедливая стоимость сейчас не может превышать 1000 руб. за акцию, сообщал фонд на сайте самой ОКС: «Мы полагаем, что активно используемые технические средства для трейдинга – торговые роботы – могут формировать торговую активность на любом ценовом уровне в неликвидных бумагах без каких-либо оснований». Несмотря на рост котировок, стоимость акций ОКС в составе пенсионных резервов фонда не изменилась, указывал НПФ.

Ограничение торгов акциями ОКС в результате нерыночного формирования цены было оправдано, заявил представитель НПФ «Благосостояние» во вторник. Фонд ждет, что в ближайшее время стоимость акций компании вернется к справедливым показателям, отметил он.