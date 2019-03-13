Минфин разместил ОФЗ на рекордную сумму

Предыдущий рекорд по размещению ОФЗ Минфин поставил две недели назад Максим Стулов / Ведомости

Минфин в среду, 13 марта, продал ОФЗ на рекордную сумму – 91,4 млрд руб., сообщило ведомство. Спрос на двух аукционах превышал 145 млрд руб.

На первом аукционе Минфин продал трехлетние ОФЗ на 34,7 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 8% годовых. На открытии торгов в среду доходность этих бумаг на Московской бирже достигала 7,99%. На втором аукционе Минфин продавал 10-летний выпуск: инвесторы купили бумаг на 56,7 млрд руб. под 8,47% годовых. Доходность этого выпуска на бирже – 8,46%.

Это абсолютный рекорд по размещению ОФЗ на двух аукционах в течение одного дня за все время, что Минфин проводит аукционы, сообщил «Ведомостям» его представитель. Успеху способствовали благоприятная рыночная конъюнктура, отсутствие негативных новостей, укрепившийся рубль и новый гибкий механизм размещения, отметил он.

Предыдущий рекорд по размещению ОФЗ Минфин поставил две недели назад, 27 февраля: тогда министерство за день разместило бумаги на 57,6 млрд руб. Минфину впервые с 2014 г. удалось привлечь такую сумму в рамках одного дня, рассказывал тогда представитель Минфина.

По плану заимствований на I квартал Минфин должен разместить ОФЗ на 450 млрд руб. С учетом аукционов в эту среду министерство уже разместило бумаги на 382,9 млрд руб.

На рынке сложилась удачная обстановка для аукционов – спрос на долговые бумаги развивающихся стран растет, говорит аналитик «ВТБ капитала» Максим Коровин. Например, 10-летние бумаги Мексики и Индонезии вчера опустились в доходности на 5 базисных пунктов (б. п.) и 7 б. п. соответственно. «Российские ОФЗ даже немного отставали по сравнению с другими рынками, так что в успехе сегодняшних аукционов нет ничего удивительного, хотя, конечно, вряд ли кто-то ожидал, что удастся разместить настолько большую сумму», – говорит Коровин.

Рубль с начала недели укрепился почти на 1,5%, при этом вторичный рынок ОФЗ на укрепление российской валюты не реагировал, отмечает руководитель дирекции анализа долговых инструментов «Уралсиба» Ольга Стерина. По-видимому, инвесторы предпочли вторичному рынку аукционы Минфина, рассуждает она: у министерства бумаги можно купить с дисконтом (хотя в этот раз он минимальный), плюс в неограниченном количестве. Минфин уже месяц проводит аукционы ОФЗ без лимитов, объявляя заранее только серии выпусков, которые он предложит.

Новая политика Минфина оправдывает себя, особенно в таких условиях, когда Минфину благоволит целый ряд факторов, считает старший аналитик БКС Сергей Суверов: это и крепкий рубль, и дорожающая нефть, и относительное санкционное затишье – новостей по возможным санкциям против российского госдолга пока нет. Вероятно, иностранные инвесторы сейчас покупают ОФЗ именно из-за того, что опасаются ужесточения санкций в будущем, не исключает директор казначейства банка «Восточный» Константин Кочергин: законопроект, анонсированный в середине февраля, предполагает введение запрета на покупку нового госдолга со сроком обращения свыше 14 дней, напоминает он. В феврале иностранные инвесторы купили ОФЗ на рекордную за полтора года сумму – 46 млрд руб., по биржевым данным, указывал во вторник ЦБ в обзоре ликвидности банковского сектора и финансовых рынков.

Кроме того, инфляция пока остается ниже прогнозов ЦБ, а это дает рынку надежду на то, что ЦБ пока воздержится от повышения ключевой ставки, что тоже способствует спросу на ОФЗ, добавляет Суверов. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке запланировано на 22 марта.